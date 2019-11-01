Если Кабмин не хочет управлять львовским аэропортом, горсовет готов стать владельцем - Садовой

Львовский городской совет, и его глава Андрей Садовой выступили против передачи в концессию львовского аэропорта и готовы принять его в коммунальную собственность города.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Львовский аэропорт является одним из лучших и эффективных. Мы имеем за последний год прирост пассажиропотока 41%. Мы имеем очень качественные финансовые показатели, так доход, который получило наше аэродром в прошлом году, составляет 523 млн грн. Плюс прибыль - 128 млн грн.

Это государственное предприятие. Вы видели такие показатели на других государственных предприятиях? Когда я слышу разговоры, что надо аэропорт куда передавать, в какие-то концессии - я этого не могу понять", - заявил мэр города Садовой

Садовой отметил, что аэропортом пользуется Яворивский полигон, который является крупнейшим военным полигоном Украины и порекомендовал правительству обратить внимание на другие города.

Мэр Львова отметил, что концессия объектов критической инфраструктуры в условиях войны граничит с государственной изменой.

"Я бы предложил правительству развивать аэропорты в тех городах, где уже забыли, что там самолеты могут садиться, а львовский аэропорт ставить в пример, чтобы перенимали опыт, как качественно работает аэропорт, какая качественная синергия с городской и областной властью.

Если правительство не хочет управлять аэропортом, мы готовы, как городской совет, принять аэродром и быть владельцем этого аэропорта. Для нас это будет большая честь", - подчеркнул Садовой.



Напомним:



Недавно генеральный директор аэропорта Львов Татьяна Романовская высказалась против передачи аэропорта в концессию и за сохранение предприятия в государственной собственности.

Заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" также заявил, что киевский аэропорт принесет больше пользы в государственной собственности.



Экономическая правда