Кому предлагали самые большие зарплаты в октябре - исследование

Среди топ-5 вакансий октября, в которых работодатели предлагали зарплату от 75 тысяч гривен, - старший клинический научный сотрудник, пилот вертолета, Java developer, глава департамента рисков и финансовый директор.

Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ua | grc.

Старший клинический научный сотрудник

Доктора и кандидаты медицинских наук в октябре могли претендовать на должность старшего клинического научного сотрудника и зарплату от 75 тысяч гривен.

"В его функции, главным образом, должен был входить мониторинг исследовательских центров, содействие обучению младших специалистов по клиническим исследованиям, выполнение функций проектного менеджера и т.д.", - говорится в сообщении.

Пилот вертолета

Такому специалисту предлагали зарплату в размере от 150 тысяч гривен. Среди требований - наличие высшего или среднего специального образования по летной специальности, лицензия пилота гражданской авиации, владение английским языком - IELTS (general English) 5.0 и выше, наличие определенного стажа и количества часов налета (общего, в качестве КПС, по приборам и ночью) .

Java Developer

"До 100 тысяч гривен, обучение за счет компании, курсы английского и испанского языков, мощные ноутбуки и большие мониторы в комфортном, уютном офисе, компенсацию занятий спортом обещали за разработку клиент-серверных приложений на Java и участие в проектах по внедрению решений для электронной коммерции и маркетинга.

Идеальный кандидат на эту должность должен иметь опыт от 1 до 3 лет, владеть Java SE, Spring Framework, понимать принципы объектно-ориентированного проектирования, знать и уметь применять паттерны проектирования, иметь опыт работы с веб-сервисами", - свидетельствуют результаты исследования.

Глава департамента рисков

Среди требований - отличный английский, умение выстраивать работу с "нуля" и модернизировать существующие процессы, знать современные методы обработки данных, технологические инструменты и решения, понимать современные решения в кредитном скоринге, уметь самостоятельно обрабатывать большой объем данных и иметь высшее образование (математическое, финансово-математическое, программирование).

Зарплата - от 110 тысяч гривен. Обязанности - руководство подразделением рисков и анализа, координация процессов сбора, хранения и обработки данных для дальнейшего анализа рисков, разработка, внедрение и сопровождение политики управления кредитными рисками и т.д.

Финансовый директор

До 200 тысяч гривен были готовы платить специалисту, который будет координировать и контролировать учетную политику группы компаний, выстраивать финансовую структуру в стартапе (в т.ч. IT), оценивать инвестиционные проекты, заниматься налоговым планированием, строить службу внутреннего аудита.

Экономическая правда