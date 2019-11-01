Основатель FlixBus: Наши планы - соединить Украину с остальной Европой

Основатель и СЕО FlixBus Андре Шваммлайн планирует соединить Украину с остальной Европой и хочет, чтобы через 5 лет украинцы держали в голове FlixBus при планировании путешествий.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Я думаю, что самое важное для нас сегодня - соединить Украину с остальной Европой. Это наша главная цель. Но, конечно, мы видим большой потенциал и во внутренних перевозках, мы изучаем регуляторную базу и знакомимся с потенциальными клиентами.

Конечно, когда мы выходим на новые рынки у нас огромные амбиции. Поэтому мы хотим достичь такого результата, чтобы каждый украинец мог сказать: "если я путешествую в Украине или за ее пределами, один из вариантов для моего путешествия - это FlixBus".

Для путешествия всегда есть выбор - можно воспользоваться самолетом или поездом, но я хочу, чтобы украинцы через пять лет всегда вспоминали и о FlixBus, когда путешествуют в Украине или за ее пределами ", - рассказал Шваммлайн.

Также Шваммлайн поделился глобальными планами крупнейшего автобусного оператора Европы.

"Мы верим, что строим продукт, который будет уникальным в мире. У нас есть амбиция стать действительно масштабной компанией, глобальным брендом и в независимости от того, где вы живете, Flix будет в вашей голове.

Если вы увидели зеленый автобус или поезд, вы должны знать, что это Flix, и это один из ваших вариантов для путешествия.

Когда я бываю в США и вижу европейцев, путешествующих, я спрашиваю у них: "откуда ты узнал, что Flixbus едет из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас?". Они отвечают: "а почему он не должен был бы туда ехать?". Вот о чем я говорю. Люди не должны задумываться, они просто должны знать, что Flix существует и это хороший выбор для путешествий", - резюмировал СЕО FlixBus.



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Экономическая правда