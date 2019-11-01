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Для "Укрпошты" ищут стратегического инвестора — Гончарук

Пятница, 1 ноября 2019, 10:30

Правительство ищет стратегического инвестора для государственного предприятия "Укрпошта".

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Право на власть".

Гончарук заявил, что в аспекте большой приватизации планируется приватизировать все, что не имеет стратегического значения. В этом вопросе не идет речь об "Укрпоште", поскольку это предприятие приносящее прибыль.

По его словам, "Укрпошта" – это "отдельная история".

"Для почты мы ищем стратегического инвестора", – заявил премьер.

Он отметил, что иностранные инвесторы могут заходить в компанию на уровне 5%–-10 %, и "менять культуру внутри".

Ранее сообщалось, что в рамках приватизации часть акций Укрпочты могут выставить на продажу для привлечения средств международных инвесторов.

Экономическая правда

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Укрпочта Гончарук инвесторы

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