SkyUp открывает сезонный рейс из Киева в Зальцбург

Украинская авиакомпания SkyUp на зиму откроет сезонный рейс из Киева в австрийский город Зальцбург, расположенный рядом с горнолыжными базами.

Об этом сообщает avianews.com.

Полеты будут выполняться с 28 декабря 2019 года один раз в неделю каждую субботу до 1 февраля 2020 включительно.

Билеты поступят в продажу только в формате туда-обратно по цене от 6438 грн по тарифу Basic, который включает только ручную кладь.

Билеты по багажному тарифу Standard будут стоить от 6686 грн в обе стороны. Максимальное время пребывания в Зальцбурге составляет 7 дней. Рейсы будут выполняться на чартерной основе.

В SkyUp отмечают, что пассажиры, которые купили билеты по багажному тарифу, смогут провозить в качестве багажа спортивное снаряжение, если его общий вес не превышает 23 кг.

Поскольку тариф Standard включает провоз только одного места весом до 23 кг, то пассажир, который захочет взять с собой чемодан и комплект спортивного снаряжения, должен дополнительно оплатить второе место багажа.