Ситуация с "Приватбанком" войдет в новый меморандум с МВФ — Рожкова

Меморандум о новой программе кредитования с Международным валютным фондом будет содержать раздел, посвященный рискам, связанным с возможной отменой национализации "Приватбанка".

Об этом первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила в интервью Liga.net.

"Меморандум, безусловно, будет содержать блок о "Приватбанке" и прочих выведенных с рынка банках. Но в какой форме – пока сложно сказать", – сказала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, тема судов вокруг "Приватбанка" поднималась в ходе последних встреч с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Алексеем Гончаруком.

"Мы поднимали тему "приватовских" судов на встрече с президентом и премьером в контексте последствий для финансовой стабильности и говорили о том, что подобные решения создают очень негативный информационный фон для работы банка", – отметила Рожкова.

При этом замглавы Нацбанка оценила, как очень высокую вероятность подписания новой программы с МВФ до конца года.

"С Кабмином и Офисом президента в этом смысле мы точно на одной странице – все хотят получить программу до конца года", – сказала Рожкова.

Напоминаем:

Ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.

Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан лично займутся этим делом, несмотря на их очевидный конфликт интересов в качестве бывших сотрудников Коломойского.

Премьер-министр добавил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

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