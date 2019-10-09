Коболев: "Газпром" может возобновить поставки газа в Украину в 2020 году

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским нормам.

Об этом он сказал во время Украинской газового форума, передает Интерфакс-Украина.

"Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, "Газпром" сможет прийти на украинский рынок и поставлять газ потребителям в таком количестве, как они пожелают.

Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будет дешевле, чем в европейских поставщиков", - отметил Коболев.

Он добавил, что Газпром отказывается выполнять нынешний контракт с НАК через политический подтекст, и по истечении этого контракта компания может вновь выйти на украинский рынок.

"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для крупных украинских потребителей, предприятий различной сферы", - заявил глава "Нафтогаза".

Напомним:

Украина с 2015 года не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом".

Во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС, сообщил по итогам Шефчович.

По длительности контракта, объемам и тарифам договоренности пока нет.

Украинская сторона и ЕК предлагают России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Россия настаивает на продлении срока действия существующего соглашения на год с прокачкой 10-15 млрд куб. метров. Срок действия текущего контракта заканчивается 31 декабря.

Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.