Коболев: "Газпром" может возобновить поставки газа в Украину в 2020 году
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским нормам.
Об этом он сказал во время Украинской газового форума, передает Интерфакс-Украина.
"Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, "Газпром" сможет прийти на украинский рынок и поставлять газ потребителям в таком количестве, как они пожелают.
Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будет дешевле, чем в европейских поставщиков", - отметил Коболев.
Он добавил, что Газпром отказывается выполнять нынешний контракт с НАК через политический подтекст, и по истечении этого контракта компания может вновь выйти на украинский рынок.
"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для крупных украинских потребителей, предприятий различной сферы", - заявил глава "Нафтогаза".
Напомним:
Украина с 2015 года не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом".
Во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС, сообщил по итогам Шефчович.
По длительности контракта, объемам и тарифам договоренности пока нет.
Украинская сторона и ЕК предлагают России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
Россия настаивает на продлении срока действия существующего соглашения на год с прокачкой 10-15 млрд куб. метров. Срок действия текущего контракта заканчивается 31 декабря.
Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.
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