В Украине открывается более 900 предприятий в день - исследование

С августа 2017 по август 2019 в Украине открылось 686 379 бизнесов, то есть более 900 предприятий в день.

Об этом говорится в исследовании VoxUkraine.

"Ежемесячно в Украине регистрируют в среднем 26 632 предприятия. При этом динамика стабильная, и количество новых предприятий всегда удерживалась на уровне 20-30 тыс в месяц", - говорится в статье.

Подчеркивается, что осенью 2018 года было зарегистрировано больше всего новых бизнесов. Тогда средние показатели увеличились более чем на 7 тыс предприятий с пиковой регистрацией в октябре 2018 - 57 168, что почти вдвое превышало средний показатель за год.

Частично это объясняется мерами по детенизации занятости, осуществленными правительством в то время.

Ведущими сферами по количеству зарегистрированных бизнесов (август 2017 - август 2019) стали: розничная торговля (167 992), оптовая торговля (91 195), программирование (66 340), парикмахерские услуги (33 196) и ресторанный бизнес (24 736).

"Среди всех организационно-правовых форм регистрации лидируют ФОП. За два года их зарегистрировалось 531 019, это 77% от всех бизнесов.

На втором месте по количеству регистраций - ООО, 155 359. Они составляют 75% от всех зарегистрированных юридических лиц. На третьем - общественные организации, 10 404.

Ежегодно ФОП открывается стабильно больше, чем ООО, и разница в количестве постепенно растет. Например, в 2017 году ФОП открылось в 3,6 раза больше, чем ООО (86 171 предприятие против 31 444). В августе 2019 ФОП открылось уже в 5,7 раза больше, чем ООО (172 068 против 43 371)", - свидетельствуют результаты исследования.

Основными сферами по доле зарегистрированных предприятий в ФОП являются розничная торговля (30%), программирование (12%) и оптовая торговля (75) в ООО - оптовая торговля (42%), операции с недвижимым имуществом (6%), строительство (5%).

"Региональное распределение открытия бизнеса не стало сюрпризом. Наиболее активно бизнес открывали в пяти крупнейших областях и в Киеве.

При этом количество новых бизнесов в столице втрое больше, чем среднее количество в пяти ведущих областях. За 2,5 года в столице зарегистрировали 139 646 новых бизнесов, что составляет 20% от их общего количества", - говорится в исследовании.

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Экономическая правда