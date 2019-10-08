Новости 8 октября: суд по Приватбанку, "Трейд Коммодити", ОВГЗ

О суде по Приватбанку. Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение иска олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка.

О "Трейд Коммодити". Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд дело о растрате 58 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.

Об ОВГЗ. На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 2,154 миллиарда гривен.

О наблюдательном совете Приватбанка. ПриватБанк стал первым среди 3 государственных банков, наблюдательный совет которого утвердил Нацбанк.

О газе. Кабмин поручил "Нафтогазу", "Укртрансгазу" и "Винницагазу" обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия "Газпрома".

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