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Укрзализныця планирует закупить жидкого мыла на 1 миллион

Вторник, 8 октября 2019, 18:31

Укрзализныця объявила тендер на закупку жидкого мыла в пассажирские поезда, ожидаемая стоимость закупки - 1,02 миллиона гривен.

Об этом УЗ сообщила через Facebook-сообщество Прозора залізниця.

"Планируем приобрести 170 тыс литров жидкого мыла. Ожидаемая стоимость закупки 1 020 000 грн - около 6 грн за литр. Тендерные предложения принимаются до 21 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что жидкое мыло решили приобрести после того, как в СМИ нашли один из тендеров компании на приобретение подстаканников по 2000 гривен каждый. Глава Укрзализныци Евгений Кравцов распорядился отменить тендер.

Напомним:

Укрзализныця подписала первый договор по результатам аукциона Prozzoro на поставку 11 тысяч комплектов постельного белья, и объявила второй отбор на поставку еще 12 тысяч комплектов, аукцион по которому уже состоялся.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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