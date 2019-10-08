Укрзализныця планирует закупить жидкого мыла на 1 миллион
Укрзализныця объявила тендер на закупку жидкого мыла в пассажирские поезда, ожидаемая стоимость закупки - 1,02 миллиона гривен.
Об этом УЗ сообщила через Facebook-сообщество Прозора залізниця.
"Планируем приобрести 170 тыс литров жидкого мыла. Ожидаемая стоимость закупки 1 020 000 грн - около 6 грн за литр. Тендерные предложения принимаются до 21 октября 2019 года", - говорится в сообщении.
В УЗ напомнили, что жидкое мыло решили приобрести после того, как в СМИ нашли один из тендеров компании на приобретение подстаканников по 2000 гривен каждый. Глава Укрзализныци Евгений Кравцов распорядился отменить тендер.
Напомним:
Укрзализныця подписала первый договор по результатам аукциона Prozzoro на поставку 11 тысяч комплектов постельного белья, и объявила второй отбор на поставку еще 12 тысяч комплектов, аукцион по которому уже состоялся.
Экономическая правда
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