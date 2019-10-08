"Укрзализныця" закупит более 30 тысячи комплектов постельного белья
Вторник, 8 октября 2019, 14:47
Укрзализныця подписала первый договор по результатам аукциона Prozzoro на поставку 11 тысяч комплектов постельного белья, и объявила второй отбор на поставку еще 12 тысяч комплектов, аукцион по которому уже состоялся.
Об этом УЗ сообщила через Facebook-сообщество Прозора залізниця
Это первый удачный оконченный отбор для закупки по рамочным соглашениям в системе Prozorro.
Соглашение предусматривает поставку 34 780 комплектов на общую сумму 10,434 млн гривен.
Напоминаем, недавно УЗ создала в Facebook сообщество для обсуждения публичных закупок.
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