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Укр / Рус

"Укрзализныця" закупит более 30 тысячи комплектов постельного белья

Вторник, 8 октября 2019, 14:47

Укрзализныця подписала первый договор по результатам аукциона Prozzoro на поставку 11 тысяч комплектов постельного белья, и объявила второй отбор на поставку еще 12 тысяч комплектов, аукцион по которому уже состоялся.

Об этом УЗ сообщила через Facebook-сообщество Прозора залізниця

Это первый удачный оконченный отбор для закупки по рамочным соглашениям в системе Prozorro.

Соглашение предусматривает поставку 34 780 комплектов на общую сумму 10,434 млн гривен.

Напоминаем, недавно УЗ создала в Facebook сообщество для обсуждения публичных закупок.

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Укрзализныця

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