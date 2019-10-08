Опендатабот начал отслеживать госпредприятия

Платформа для работы с открытыми данными - Опендатабот, отныне отслеживает деятельность всех 3503 государственных компаний.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Опендатабот.

"Если госпредприятия будут под микроскопом, то любое выведение их из госсобственности, кроме приватизации, или введения в банкротство увидят все", - говорит Алексей Иванкин, соучредитель Опендатабот.

Как сообщается, рейтинг крупнейших налогоплательщиков в Украине за 2018 год возглавляют именно государственные компании - на первом месте АО "Укргазвыдобування" (41,255 млрд гривен), на втором - АО НАК "Нафтогаз Украины" (28,115 млрд гривен).

После нефтегазового сектора, наиболее прибыльными отраслями являются электроэнергетика и транспорт.

Предприятия электроэнергетической отрасли в 2018 году суммарно получили 13,7 млрд грн чистой прибыли, что почти в 1,5 раза больше показателя 2017 года – 9,2 млрд грн.

Предприятия транспортной отрасли в 2018 году на 23,6% ухудшили свой суммарный показатель чистой прибыли по сравнению с 2017 годом - с 5,7 млрд грн до 4,3 млрд грн.

Из топ-100 самых прибыльных госкомпаний 2 представляют нефть и газ, 3 - химическую промышленность, 6 - пищевую промышленность и сельское хозяйство, 8 - машиностроение, 10 - угольную промышленность, 17 - электроэнергетику, 21 - транспорт, 33 - другое.

Чаще всего государственные компании занимаются научными исследованиями и разработками (332 компании), лесным хозяйством и лесозаготовкой (309 компаний) и сельским хозяйством (240 компаний).

Для того чтобы следить за государственным имуществом достаточно добавить Опендатабот в мессенджер Facebook, Viber, Skype или Telegram и нажать "Подписаться на государственные компании".

Напомним, с сентября Опендатабот добавил напоминание для бизнеса о своевременной уплате налогового долга.

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Экономическая правда