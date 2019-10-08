Дело "Трейд Коммодити" о растрате средств Минобороны направили в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд дело о растрате 58 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В указанном производстве обвиняются экс-заместитель министра обороны, директор и работник отдела Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины.

Также обвиняется конечный владелец ООО "Трейд Коммодити" - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Расследованием, которое проводили детективы НАБУ установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58,126 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним:

В октябре 2017 года детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Речь шла о коррупционной схеме растраты государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в этом деле еще 2 чиновникам Минобороны.

НАБУ и САП подозревают в незаконных поставках топлива министерству компанию "Трейд Коммодити", в частности ее официального владельца и директора Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

Экономическая правда