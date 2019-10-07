ArcelorMittal инвестирует 400 миллионов в строительство онкоцентра в Кривом Роге

После публичных обвинений от представителей новой власти компания ArcelorMittal согласилась инвестировать 400 миллионов гривен в строительство онкоцентра в Кривом Роге.

Об этом говорится в пресс-релизе ArcelorMittal.

Руководство предприятия подписало меморандум с городской властью Кривого Рога и Днепропетровской области. При подписании документа присутствовал помощник президента Сергей Шефир.

"АрселорМиттал Кривой Рог" станет ключевым инвестором проекта, обеспечит финансирование в размере около 400 млн грн, а также контроль за его реализацией, выбором подрядчиков и целевым использованием средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае, если в Украине существенно ухудшится бизнес-климат, или нарушатся условия прозрачности проекта по строительству онкоцентра, компания сможет единолично выйти из него, прекратив его финансирование.

Напомним:

20 июля сотрудники СБУ провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет 140-150 млн долл.

Вместе с тем, секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в Facebook, комментируя обыски на "АрселорМиттал", назвал их "тревожным вызовом".

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за вред экологической ситуации в регионе и призвал оказать финансовую поддержку пострадавшим из-за вредных выбросов лицам.

17 июля СБУ возбудила уголовное дело в отношении предприятия по ст. 441 УК - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

22 июля и. о. главы СБУ Баканов обвинил менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицало обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляло об убытках в 1 млн долл по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок №3 после обыска СБУ 20 июля.

8 августа топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" встретились с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса президента и договорились об увеличении инвестиций в сферу защиты окружающей среды, СБУ разморозит инвестиционный проект компании на 150 миллионов долларов.

Экономическая правда