Всемирный банк может оценить возможность концессии украинских ж/д вокзалов
Отдельные международные финансовые организации предварительно заявили о готовности проанализировать возможность передачи в концессию некоторых украинских железнодорожных вокзалов.
Об этом заявила заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, передает ЦТС.
"Есть предварительное согласие Global Innovation Fund и Всемирного банка по проведению анализа концессии железнодорожных вокзалов и малодеятельных станций", - сказала она.
Согласно программе деятельности Кабмина, планируется модернизация с помощью механизмов государственно-частного партнерства некоторых железнодорожных вокзалов. Речь идет о вокзалах Киева, Николаева и Запорожья.
Напомним:
3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1046 о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению госимуществом.
Концессия - это форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу объектов государственной собственности - дорог, аэропортов, вокзалов, портов - во временное пользование частным предприятиям.
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