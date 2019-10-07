Порт в Одесской области задолжал работникам и государству более 17 миллионов

Морской порт в городе Рени, расположенный в устье Дуная, задолжал почти 13 млн гривен налога на землю, из них более 4 млн - штраф за неуплаченные вовремя счета.

Об этом "Слидство.Инфо" узнало из аудиторского отчета Ренийского морского торгового порта.

На территории порта до 2030 года действует специальная экономическая зона "Рени", призванная развивать его с помощью инвестиций. Инвесторы порта, как и сам порт, освобождались бы от уплаты налогов.

Закон о специальной экономической зоне приняли еще в 2000 году, но, как отметили в Госаудитслужбе, действует он только на бумаге.

Сейчас администрация порта и арендаторы должны платить налоги на общих условиях. Из 94 гектаров порта используется только треть территории, а сам порт работает в убыток.

К тому же, как подсчитали в Госаудитслужбе, по состоянию на 1 июня 2019 года порт задолжал более 8 млн гривен налога за пользование землей. Еще около 4,5 миллиона - невыплаченные штрафы и проценты по непогашенной вовремя задолженности.

Для сравнения, за первое полугодие 2019 года порт заработал лишь 19,5 млн гривен, а за весь прошлый год - 36 млн гривен. При том, что расходы порта за 2018 год были почти на 20 млн больше, чем доход.

Также за последние три года порт потерял более 6 млн гривен от содержания убыточной недвижимости - санатория, спорткомплекса и общежития для работников порта. Но не смог выплатить своим работникам около 4,5 млн гривен зарплаты.