KLM – сто лет королевского сервиса

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KLM – это первая в мире авиакомпания, достигшая 100-летия, которая продолжает работать под своим первоначальным названием. В 1919 году пионер авиации Альберт Плесман решил открыть новую главу в ее истории.

Будучи первым руководителем KLM, он мечтал о том, как "воздушный океан объединит всех людей", представляя себе сеть, соединяющую всех людей на планете. Его представления о будущем и упорство помогли сделать эти мечты реальностью.

Сегодня география полетов KLM охватывает 160 направлений по всему миру. Мы вернулись на верхние позиции индекса Доу-Джонса в категории "Авиакомпании": уже 15 лет Air France-KLM входят в тройку лидеров DJSI.

KLM постоянно находится в поиске наиболее экологически безопасных решений, особенно для будущих поколений путешественников. На данный момент KLM является единственной европейской авиакомпанией, выполняющей межконтинентальные рейсы с использованием экологичного биоавиатоплива.

100 лет КLM

Также компания активно вовлекает своих пассажиров в коллективную ответственность перед планетой. На протяжении 11 лет действует программа CO 2 ZERO, в которой путешественники могут компенсировать углеродный след от своего полета.

Авиакомпания предлагает экологически чистые продукты питания на борту. Помимо этого, KLM сотрудничает с поставщиками, которые производят продукты без вреда для окружающей среды и поддерживают принципы справедливой торговли.

К 2020 году KLM стремится сократить выбросы CO 2 от наземных процессов на 20% по сравнению с 2011 годом.

KLM и Делфтский технический университет совместно работают над созданием самолета будущего – Flying-V. Самолет будет расходовать на 20% меньше топлива, чем Airbus A350, при этом в его салоне поместятся около 314 человек.

Меньший расход топлива самолетом достигается за счет двух турбовентиляторных двигателей, расположенных на каждом крыле, а также за счет аэродинамического дизайна. Макет салона Flying-V можно будет увидеть в амстердамском аэропорту Схипхол 7 октября 2019 года, в день столетия авиакомпании.

KLM находится на пути к достижению своих целей на 2020 год и уже смотрит в будущее. К 2030 году KLM намерена сократить общие выбросы CO 2 на 15% по сравнению с 2005 годом, а также сократить объем отходов на 50% по сравнению с 2011 годом.

100 лет в авиации – это также история постоянного внедрения инноваций.

За последние годы KLM разработала ряд мобильных приложений, которые облегчают бронирование билетов, регистрацию, поиск багажа и предоставляют пассажирам информацию о рейсах в режиме реального времени.

Была создана интерактивная карта Schiphol Airport Map для удобной навигации в аэропорту Схипхол, персональный голосовой ассистент Google с искусственным интеллектом, мобильное приложение с дополненной реальностью для оценки параметров ручной клади с помощью камеры телефона, "умная" багажная аудиобирка со встроенным GPS-модулем и динамиком, выполняющая функции персонального гида по Амстердаму.

www.klm.ua