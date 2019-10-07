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Во Львове начали включать отопление

Понедельник, 7 октября 2019, 11:17

Во Львове с 7 октября включили отопление в школах и садиках, в больницах и поликлиниках.

Источник: Facebook-страница городского главы Львова Андрея Садового

Прямая речь: "С сегодняшнего дня все сады, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло. Далее решение непосредственно за руководителями.

Если в вашем заведении холодно, обращайтесь на горячую линию города – 1580, или в Администрацию городского главы, тел. 0322 97 59 05".

Садовой пообещал: "Буду держать на контроле. Дети и больные должны быть в тепле".

Украинская правда

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