В Брюссель вернутся ночные поезда, столицу ЕС соединят с Веной

С января следующего года Брюссель могут соединить с Веной прямым ночным поездом.

Об этом заявил глав Австрийской федеральной железной дороги (ÖBB) Андреас Маття, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Начиная с января 2020 года, мы планируем Nightjet в Брюссель и усердно работаем над этим", - сказал Маття, имея в виду услуги ночных перевозок, предоставляемые компанией.

В настоящее время Бельгия не включена в европейскую сеть ночных поездов, поскольку иностранные операторы вынуждены платить за проезд поездов по железнодорожной сети страны.

Дневные рейсы по маршруту Брюссель-Вена в настоящее время занимают более 10 часов как минимум с одной пересадкой.

По словам представителя ÖBB, новый ночной маршрут по поначалу будет проходить только до австрийской столицы, но позже государственная железная дорога может расширить прямые ночные рейсы до Брюсселя.

ÖBB в 2016 году приобрела сеть ночных направлений немецкой компании Deutsche Bahn и сейчас заявляет дополнительном спросе на железнодорожные услуги, что частично объясняется растущим вниманием к климатическим воздействиям авиарейсов.

Расширение сети может включать прямые ночные рейсы в Берлин, Гамбург и Цюрих. Маття сказал, что в 2021 году должны появиться маршруты в Нидерланды.

Правительство Нидерландов поддержало планы реинтеграции ночных поездов в свое национальное расписание, чтобы убедить пассажиров отказаться от загрязняющих окружающую среду авиарейсов.

Европейская правда