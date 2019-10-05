ЕС отклонил запрос Великобритании на переговоры по Brexit в выходные

Европейский союз отклонил просьбу Великобритании о проведении переговоров по Brexit в эти выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что обсуждение плана премьер-министра относительно ирландской границы не состоится в эти выходные, но что Великобритании будет предоставлена "еще одна возможность представить свои предложения в подробностях" в понедельник.

"Вчера Мишель Барнье провел брифинг для представителей стран, на котором государства-члены согласились с тем, что предложения Великобритании не дают оснований для заключения соглашения", - сказала Берто.

Ожидается, что на следующей неделе Джонсон отправится в тур по европейским столицам для личных переговоров, а также продолжит телефонные переговоры с коллегами.

Советник британского премьера по делам Европы Дэвид Фрост находился в Брюсселе для технических переговоров с официальными лицами.

Напомним, накануне Джонсон отрицал, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.

Его заявление появилось после того, как британские СМИ распространили информацию, что Джонсон отправит письмо в Европейский Союз с просьбой об отсрочке Brexit, если до 19 октября не будет заключено соглашение о выходе.

Парламент Великобритании в сентябре принял закон, который требует от премьера просить о продлении Brexit, если не будет соглашения.

Активисты, выступающие против Brexit, подали в суд с просьбой обязать премьера соблюдать закон. В своих объяснениях правительство заявило, что Джонсон согласился с тем, что он будет вынужден отправить письмо в ЕС с просьбой об отсрочке.

Как сообщалось, в Брюсселе отвергают новые предложения Британии о Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценной сделки.

Европейская правда