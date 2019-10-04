Новости 4 октября: дело против "ДТЭК Западэнерго", рекордные запасы газа, подорожание сигарет

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О подорожании сигарет. Отдельные нормы принятого Верховной Радой законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов могут привести к росту средней цены на сигареты на 18%, заявляет "Укртютюн".

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О газовых консультациях Еврокомиссия-Украина-РФ. Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.

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