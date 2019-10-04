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Новости 4 октября: дело против "ДТЭК Западэнерго", рекордные запасы газа, подорожание сигарет

Пятница, 4 октября 2019, 21:00
 

О деле против "ДТЭК Западэнерго". Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

О рекордных запасах газа. В украинских подземных хранилищах газа уже накопили больше 20,5 миллиардов кубометров - это исторический максимум запасов в ПХГ за последние девять лет.

О подорожании сигарет. Отдельные нормы принятого Верховной Радой законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов могут привести к росту средней цены на сигареты на 18%, заявляет "Укртютюн".

О программе деятельности правительства. Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства на следующие 5 лет - в ней перечислены ряд реформ в различных сферах и показатели, которые Кабмин должен достичь.

О газовых консультациях Еврокомиссия-Украина-РФ. Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.

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