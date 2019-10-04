Премьер Британии отрицает, что будет просить ЕС отложить Brexit

Кабинет министров подготовил законопроект о легализации игорного бизнеса. Что в документе, и как это может изменить отрасль. Основные вопросы.(укр)
1 октября 2019, 09:00 — Галина Калачова
В XX веке человечество преодолело чуму, голод и насилие, однако вызовы XXI века не менее ужасающие. Мы находимся на пороге экологической катастрофы и потенциальной цифровой диктатуры и человечеству нужно глобальное сотрудничество, чтобы преодолеть эти проблемы.(укр)
16 сентября 2019, 14:04 — Всеволод Некрасов , Янина Корниенко
Поддельные решения судов, чужие паспорта и "неосторожные" нотариусы — этого в Украине достаточно, чтобы переписать квартиру на другое лицо без ведома владельца, который затем будет безуспешно пытаться обжаловать это в судах. Такое может произойти с кем угодно. (укр)
22 августа 2019, 14:00 — Янина Корниенко