ВР приняла законы о введении единого счета для уплаты налогов

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на общеобязательное государственное страхование.

Документ поддержали 255 депутатов.

Также парламент принял законопроект №1051 о внесении изменений в Налоговый кодекс для внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, который дополняет вышеупомянутый документ.

За это решение проголосовали 274 депутата.

"Эти законы решат, во-первых, проблему переплаты налогов, когда на одном счете переплата, на другом - недоплата, а предпринимателя все равно штрафують. Кроме этого, единый счет синхронизируется с электронным кабинетом налогоплательщика.

Мы пошли на важный шаг: через единый счет можно будет оплатить не только государственные, но и местные налоги. Но пока Госналоговая служба и Государственная казначейская служба не готовы к внедрению этого механизма сразу, поэтому мы им даем время до 2021 года подготовить свои системы", - заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Экономическая правда