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Микитасю назначили залог 5,5 миллионов

Пятница, 4 октября 2019, 19:11

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасов (группа "Воля народа") в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

Об этом в пятницу сообщает Центр противодействия коррупции.

"Микитась назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн", - пишет Центр.

"После внесения залога Микитась должен носить электронный браслет, по первому вызову появляться в милицию, не бросать места жительства, не общаться с другими фигурантами дела и т.д.", - добавили в Центре.

Напомним:

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об аресте с возможностью внесения 300 миллионов гривен залога для Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

Украинская правда

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