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Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить 6 долларов - Зеленский

Пятница, 4 октября 2019, 17:29

Президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь является важным торговым партнером Украины, поэтому страны должны работать над увеличением взаимного товарооборота.

Об этом он сказал на втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который состоялся в Житомире, передает пресс-служба президента.

"Беларусь - наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между нашими странами за прошлый год превысил 5 миллиардов долларов США.

Я согласен с Александром Григорьевичем - мы можем и должны преодолеть отметку 6-8 миллиардов долларов", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, эта задача адресована совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Глава государства добавил, что в ближайшее время будет обновлена ​​украинская часть этой Комиссии.

Среди приоритетов в торгово-экономических отношениях Украины и Беларуси Зеленский назвал сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурных и транспортных проектах, промышленности, производственной кооперации, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе.

По мнению президента, страны имеют большой потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран и участия в многосторонних проектах.

"Верю, что всему этому будут способствовать и масштабные изменения в Украине, которые положительно оценит бизнес-среда, кредиторы и инвесторы. Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история отношений между Украиной и Беларусью была историей только успеха и прогресса", - сказал Зеленский.

"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Считаю, что в будущем надо поддерживать совместные проекты в этой сфере", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Экономическая правда

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Украина Беларусь Зеленский

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