В Раде создали объединение для защиты ФОПов

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "За ФОПов", участники объединения обещают защищать малый бизнес.

Об этом сообщила в Facebook депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

"Мы в прошлом - ФОПы. Многие из нас работали в сфере услуг: организация мероприятий, PR, консультационные услуги и тому подобное.

Мы - за малый бизнес, мы защищаем ФОПов, которые либо самостоятельно производят товары или предоставляют услуги, или нанимают небольшое количество работников", - написала Пидласого.

По ее словам, объединение будет отстаивать сохранение действующих условий работы для ФОПов, в том числе сохранение упрощенной системы налогообложения и существующих групп.

"Мы создаем межфракционное объединение для того, чтобы добиться баланса в налоговой и фискальной политике: детенизация, но не за счет усложнения жизни ФЛП. Мы предлагаем увеличить лимит оборота для 3 группы и пересмотреть статус 1 группы.

Кроме того, мы - только за упрощение механизма уплаты налогов и сокращение контактов с чиновниками. Все ФОПы могут обращаться к нам за поддержкой их интересов в парламенте", - подчеркнула она.

"В то же время мы видим, что крупный бизнес часто структурируется как ФОПы. Государство борется с уклонением от уплаты налогов, и это затрагивает реальных предпринимателей, которые работают на экономику и честно платят налоги. Мы не должны наносить вред малому бизнесу в борьбе с крупными уклонистами", - добавила Пидласа.

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Экономическая правда