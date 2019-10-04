Все разделы
Укр / Рус

Минэкоенерго хочет изменить расчет максимальных цен на рынке электроэнергии

Пятница, 4 октября 2019, 13:02

Новую модель рынка электроэнергии, запущенную в Украине 1 июля этого года, необходимо улучшить преобразованием прайс-кэпов (предельных цен) из фиксированных величин на динамические, уменьшением лотов и переводом аукционов в анонимный режим.

Об этом министр экологии и энергетики Алексей Оржель сказал на заседании парламентского комитета по экономике в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Будем просить установить такие механизмы, как динамичные прайс-кэпы, которые зависят от экономических факторов. Есть наработки по уменьшению лотов и анонимности аукционов, тогда создадим реальную конкуренцию", - сказал он.

Министр сообщил, что совместно с депутатами могут быть наработаны изменения в закон об энергорынке.

В то же время глава Минэкоэнерго подверг критике регулятор НКРЭКУ за отказ снизить прайс-кэпы и удешевить электроэнергию для потребителей сегодня, когда, по его мнению, появились соответствующие факторы.

Оржель также сообщил, что в ходе недавней встречи с послом ЕС в Украине в очередной раз отмечалось, что главной задачей в борьбе с монополизмом в Украине является синхронизация с Европой и объединение рынков.

Напоминаем:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps).

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что после запуска нового рынка электроєнергии 1 июля тарифы для украинской промышленности стали на 20% выше, чем в Европе.

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии".

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционном совете тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минэнергетики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Новый министр анонсировал изменения в энергетике 2 сентября 2019, 11:30
Последний аккорд министра - следим за "распилом" газовых участков 23 июня 2019, 13:00
Фаворов предложил Насалику обсудить спорные вопросы на боксерском ринге 21 июня 2019, 18:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!