Минэкоенерго хочет изменить расчет максимальных цен на рынке электроэнергии

Новую модель рынка электроэнергии, запущенную в Украине 1 июля этого года, необходимо улучшить преобразованием прайс-кэпов (предельных цен) из фиксированных величин на динамические, уменьшением лотов и переводом аукционов в анонимный режим.

Об этом министр экологии и энергетики Алексей Оржель сказал на заседании парламентского комитета по экономике в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Будем просить установить такие механизмы, как динамичные прайс-кэпы, которые зависят от экономических факторов. Есть наработки по уменьшению лотов и анонимности аукционов, тогда создадим реальную конкуренцию", - сказал он.

Министр сообщил, что совместно с депутатами могут быть наработаны изменения в закон об энергорынке.

В то же время глава Минэкоэнерго подверг критике регулятор НКРЭКУ за отказ снизить прайс-кэпы и удешевить электроэнергию для потребителей сегодня, когда, по его мнению, появились соответствующие факторы.

Оржель также сообщил, что в ходе недавней встречи с послом ЕС в Украине в очередной раз отмечалось, что главной задачей в борьбе с монополизмом в Украине является синхронизация с Европой и объединение рынков.

Напоминаем:



Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps).



Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что после запуска нового рынка электроєнергии 1 июля тарифы для украинской промышленности стали на 20% выше, чем в Европе.

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии".

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционном совете тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.