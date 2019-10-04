ГПУ пересматривает производства по Burisma, где фигурировал сын Байдена

Генпрокуратура проводит аудит старых производств и пересмотрит уголовные производства, которые касались компании Burisma, где фигурировал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Источник: генеральный прокурор Руслан Рябошапка на пресс-конференции 4 октября.

Прямая речь: "Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее органами прокуратуры и Генеральной прокуратурой в том числе. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастны и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский – ред.), Курченко (бизнесмен Сергей Курченко – ред.) и другие люди или компании. Таких производству нас где-то около полутора десятка".

"Но мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались ранее, с тем, чтобы принять решение в тех случаях, когда решения были приняты незаконные процессуальные, чтобы мы их пересмотрели".

"Никто из иностранных, из отечественных политиков, чиновников и не чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения по конкретным уголовным производствам".

"Мы только недавно начали работать и только недавно начался аудит производств. Но тех, где могут быть причастны не Burisma там или Байден, а Злочевский или Курченко, где-то около 15. Но я не могу сказать, что это все производства, потому что работа по ревизии производств продолжается".

Детали: На просьбу прокомментировать переписку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, где последний подтвердил, что он помогал организовывать встречи Джулиани с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, Рябошапка сказал, что с этим вопросом следует обращаться к авторам этой переписки.

Он уверяет, что "ГПУ является независимой от Офиса президента и от политического влияния со стороны Офиса".

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Предыстория:

Издание FoxNews обнародовало заметки разговора с Шокиным, которые записал адвокат Трампа Рудольфа Джулиани. В них говорится, что бывший генпрокурор Украины рассказал, как под давлением со стороны США был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена.

Также Шокин в разговоре с Джулиани добавил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко сказал ему не расследовать дело Burisma, поскольку это "не было в интересах Джо и/или Хантера Байдена".

"Шокина вызвали в кабинет господина Порошенко и сообщили, что расследование дела Burisma и совета директоров, в котором состоит Хантер Байден, привели к тому, что Джо Байден задержал один миллиард долларов помощи Украине", – говорится в записях Джулиани.

Порошенко уверяет, что не давал указаний закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma.

19 сентября генерального инспектора разведки Майкла Аткинсона допросили за закрытыми дверями в Палате представителей США о жалобе сотрудника американской разведки.

The Washington Post напомнил, что за несколько недель до жалобы президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сам Трамп назвал "фейковыми новостями" информацию о жалобе на него.

21 сентября бывший вице-президент США Джо Байден, потенциальный кандидат Демократической партии на выборах президента США в 2020 году призвал расследовать информацию о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским мог давить на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.

24 сентября Палата представителей Конгресса США инициировала формальное расследование действий Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте – отстранении от должности.

25 сентября Белый дом обнародовал недословное изложение разговора июльского общения Дональда Трампа и Владимира Зеленского по телефону. Они говорили о деле Хантера Байдена.

Позже Зеленский заявил, что Украина не обязана расследовать или не расследовать дело, которое касается сына Байдена.

Украинская правда