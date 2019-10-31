Рада поддержала инициативу Кабмина о выделении 1 миллиарда шахтерам

Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет-2019, поддержав предложение правительства о выделении 1 миллиарда гривен на выплату заработной платы шахтерам.

За правительственный законопроект проголосовал 291 народный депутат, передает Правительственный портал.

"Мы повышаем расходы на социальные вопросы. Среди них - на зарплаты шахтерам, на реабилитацию, на решение жилищных вопросов участников АТО", - отметил премьер Алексей Гончарук.

Напомним:

В конце сентября Кабмин предложил внести изменения в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда гривен направят на погашение задолженности перед шахтерами.

Экономическая правда