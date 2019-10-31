Roshen обжаловал решение суда о выплате паевого взноса в бюджет Борисполя

"Бисквитный комплекс "Рошен" подал апелляционную жалобу на решение Северного апелляционного хозяйственного суда, который обязал компанию доплатить 23,19 миллиона гривен паевого взноса в бюджет города Борисполь за строительство фабрики.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс служба компании.

"Мы будем обжаловать решение суда первой инстанции, поскольку считаем, что суд не только оставил без внимания и не предоставил никакой оценки доводам Roshen, но и проигнорировал практику Европейского суда по защите "правомерных ожиданий" и принципа "хорошего управления", - заявили в пресс-службе.

Безосновательным, по мнению Roshen, является утверждение, что дороги не являются инфраструктурой города, а именно на этом настаивает в суде Бориспольская власть.

"Суд, в то же время, не принял во внимание факт того, что строительство дороги по ул. Героев Крут было предусмотрено Генеральным планом Борисполя, а сама дорога предусмотрена для обслуживания как существующих, так и будущих предприятий на территории", - заявили в компании.

Напомним:

Суд обязал "Бисквитный комплекс "Рошен" доплатить 23,19 миллиона гривен паевого взноса в бюджет города Борисполь за строительство фабрики.

Суд признал, что паевой взнос составляет 10% от сметы строительства комплекса, который составил 667,31 млн грн.

"Бисквитный комплекс "Рошен" заплатил только 30 млн.

Суд обязал компанию выплатить 23,19 млн грн, поскольку из долга вычислили стоимость прокладки в комплекс инженерных сооружений и коммуникаций.

В июле стало известно, что кондитерская корпорация Roshen запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе.

Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись.

Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.

Roshen контролируется экс-президентом Петром Порошенко.