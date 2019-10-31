Милованов предлагает взять 4 миллиарда для господдержки АПК с процента от продажи госземель

Министр экономики Тимофей Милованов предлагает для обеспечения господдержки АПК на уровне 8,48 миллиардов гривен взять 4 миллиарда из процента от продажи госземель при запуске рынка.

Об этом он сказал на брифинге в Кабмине, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас будет рынок земли, некоторые госземли будут приватизированы, поступления от этого могут быть предоставлены как господдержка. Сейчас в бюджете есть 4,4 млрд грн, один из вариантов найти еще 4 млрд грн - процент от продажи госземель выделить на поддержку фермерам", - заявил Милованов.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий указал, что ориентировочно при запуске рынка земли поступления от продажи госземель в четвертом квартале 2020 года могут составить 7 млрд грн.

Отметим, что Министерство экономики поддерживает внесение поправки в законопроект о госбюджете на 2020 год о сохранении в следующем году объема поддержки АПК на уровне 1% ВВП, или 8,4 млрд грн.

Напомним:

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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