Банки Украины за девять месяцев 2019 года увеличили прибыль в 4,4 раза

В январе-сентябре 2019 платежеспособные банки Украины получили 48,35 миллиардов гривень чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - 10,9 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Прибыль за 9 месяцев была сформирована в основном Приватбанком (27,4 миллиарда гривень) и группой банков с западным иностранным капиталом (12,8 миллиардов гривень).

В общем доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28% до 184 млрд грн, расходы - на 2% до 135,6 млрд грн.

Отмечается, что высокую динамику доходов банков определил рост чистых процентных и комиссионных доходов банков - на 18% до 59,5 млрд грн и на 14% до 32,3 млрд грн соответственно благодаря стремительному развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением.

Кроме того, высокие показатели сектора обусловленны существенным доходом от торговых операций государственных банков, в частности от валютной переоценки. В общем положительный результат всех банков от переоценки и от операций купли-продажи составил 14,8 млрд грн, за аналогичный период 2018 года - имел отрицательное значение (-2,2 млрд грн).

Кроме того, объем отчислений банками в резервы сократился в 2,4 раза - с 19,9 млрд грн за 9 месяцев 2018 года до 8,3 млрд грн за 9 месяцев 2019 года.

В то же время в январе - сентябре уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 76 платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2019 года 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 49,6 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 1,3 млрд грн.

Напомним, что по итогам 2018 года убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков.