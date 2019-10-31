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Кабмин усилит меры безопасности на дорогах в зимний период

Четверг, 31 октября 2019, 16:45

Для безопасности на дорогах в зимний период мобилизовали все ресурсы, в том числе благодаря сотрудничеству с частными компаниями, имеющими современную снегоуборочную технику.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Для безопасности на дорогах государственного значения имеем 4641 единицу техники, которая готова оперативно реагировать на сложные погодные условия. В распоряжении облавтодоров - 3363 единицы. Другие подрядные организации имеют еще 1278 единиц", - сказал глава правительства.

По словам Гончарука, в четверг в регионы поедут 54 новых снегоуборочных авто.

"Более того, предусматриваются участки для временной остановки в случае непогоды - более 800 площадок подготовят в полосах отвода дорог", - добавил он.

Кроме этого, на дорогах государственного значения установят 7000 погонных метров снегозадерживающих щитов.

Премьер отметил, что фрикционные материалы для борьбы с гололедом на дорогах предусмотрены в полном объеме.

"Облавтодоры - основные исполнители работ по содержанию дорог и сейчас имеют достаточно ресурсов для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах.

Однако Укравтодор привлекает также и частные строительные компании, чтобы эффективно усиливать безопасность на дорогах зимой", - заявили в пресс-службе Кабмина.

Экономическая правда

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дороги Кабмин

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