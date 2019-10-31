Кабмин усилит меры безопасности на дорогах в зимний период
Для безопасности на дорогах в зимний период мобилизовали все ресурсы, в том числе благодаря сотрудничеству с частными компаниями, имеющими современную снегоуборочную технику.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Для безопасности на дорогах государственного значения имеем 4641 единицу техники, которая готова оперативно реагировать на сложные погодные условия. В распоряжении облавтодоров - 3363 единицы. Другие подрядные организации имеют еще 1278 единиц", - сказал глава правительства.
По словам Гончарука, в четверг в регионы поедут 54 новых снегоуборочных авто.
"Более того, предусматриваются участки для временной остановки в случае непогоды - более 800 площадок подготовят в полосах отвода дорог", - добавил он.
Кроме этого, на дорогах государственного значения установят 7000 погонных метров снегозадерживающих щитов.
Премьер отметил, что фрикционные материалы для борьбы с гололедом на дорогах предусмотрены в полном объеме.
"Облавтодоры - основные исполнители работ по содержанию дорог и сейчас имеют достаточно ресурсов для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах.
Однако Укравтодор привлекает также и частные строительные компании, чтобы эффективно усиливать безопасность на дорогах зимой", - заявили в пресс-службе Кабмина.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua