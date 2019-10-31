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На Николаевской таможне проходят обыски по поводу нарушений на 160 миллионов

Четверг, 31 октября 2019, 15:27

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований, проводят обыски на Николаевской таможне ГФС, связанные с нарушениями бывшего руководства при оформлении ввоза минеральных удобрений, которые могли принести 162,7 миллионов гривень ущерба государству.

Об этом сообщил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль в Facebook.

"Мною лично была представлена ​​информация ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины.

В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 миллионов гривень", - сообщил Роман Криль.

По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

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таможня

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