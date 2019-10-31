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Покупки онлайн: чаще всго Украиной "путешествует" электроника - исследование

Четверг, 31 октября 2019, 15:27

Самое длинное расстояние, которое преодолел товар от продавца до покупателя в Украине, - 1263 километров, это были техника для кухни и компьютеры.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками OLX.

Отмечается, что за 2019 год пользователи оформили более 1,1 млн поставок со средним расстоянием 381 км. Ежедневно осуществлялось в среднем 4050 сделок, 122 250 - ежемесячно. Средний чек - 1000 грн.

Чаще всего украинцы пересылали электронику - 42%, или 460 тысяч отправок, вдвое реже - одежда и товары для красоты (234 тысячи). Товары для детей отправлялись в путь в 14% случаев (150 600 раз), а продукция для дома и сада - в 8% (83 тысячи).

"Аналитики OLX выяснили, насколько далеко и товары "путешествуют" Украиной, и составили топ-50 сделок с самым длинным километражом за последний год. В первую тройку вошли техника для кухни и компьютеры из Ужгорода (Закарпатская обл) в Беловодск ( Луганская обл) - товары проехали 1263 км.

На 4 км меньше проехали компьютеры из Ужгорода в Марковку (Луганская обл) - 1259 км", - говорится в сообщении.

Чаще всего пользователи пересылали из одного конца страны в другой компьютеры и комплектующие - 28% длинных поставок, по данным рейтинга топ-50.

Ужгород стал населенным пунктом №1, откуда и куда осуществляли длинные по расстоянию доставки - из/в областной центр товары отправляли в 7 из 10 случаев.

Что касается самых популярных дней отправок, то украинцы чаще всего оформляют посылки в начале недели - с понедельника по среду. На субботу и воскресенье приходится по 11% отправок.

 

Экономическая правда

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торговля

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