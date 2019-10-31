Укравтодор подписал с китайцами меморандум о строительстве кольцевой дороги вокруг Киева

Укравтодор и китайская компания Poly Changda Engineering Co. Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг города Киева "Транспортное сообщение между М-05 Киев - Одесса и М-06 Киев - Чоп".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам министра инфраструктуры Власдислава Криклия, подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для начала строительства кольцевой дороги вокруг Киева.

"Наша цель - за 5 лет обеспечить 40% рост экономики страны, и для этого нам необходимо обеспечить масштабное строительство по всей стране. Любой инфраструктурный проект дает отдачу с наибольшим мультипликатором. Каждый вложенный доллар сегодня через год будет давать плюс 2 доллара для экономики", - подчеркнул он.

"Мы очень рады, что компания Poly Changda Engineering разделяет наши большие инвестиционные планы, и особенно в таких важных проектах, как Большая кольцевая дорога вокруг Киева. В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами", - добавил министр.

Криклий ожидает, что стороны смогут быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству.

Экономическая правда