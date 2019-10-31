Нафтогаз создал компанию для торговли нефтепродуктами и трейдинга

Группа Нафтогаз создала в составе дивизиона "Нафта" специализированную компанию "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которая будет заниматься закупкой и продажей нефтепродуктов и нефтехимических продуктов в интересах всех предприятий группы, а также будет вести самостоятельную трейдинговую деятельность.



Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Такая централизация позволит существенно повысить эффективность и прозрачность операций из покупки-продажи нефтепродуктов в интересах предприятий группы Нафтогаз", – отметил руководитель дивизиона "Нафта" Николай Гавриленко.

Он добавил, что "Нафтогаз Ойл Трейдинг" также должен стать полноценным участником рынка нефтепродуктов и приносить группе Нафтогаз дополнительный доход за счет трейдинговой деятельности. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" будет осуществлять закупку/продажу нефтепродуктов как собственного производства группы Нафтогаз, так и продукции других производителей.

Руководителем созданной компании назначен Юрий Кузьмин, который с 2015 года отвечает за торговые операции с жидкими углеводородами и закупку сырья в АО "Укргазвыдобування".

Торговлей нефтепродуктами Кузьмин занимается с 2004 года. Он начинал в компании группы Татнефть, которая была оператором Кременчугского НПЗ. С 2008 года Кузьмин занимался трейдингом в украинском представительстве компании ТНК-ВР, которая обеспечивала оперативное управление Лисичанским НПЗ.



Экономическая правда