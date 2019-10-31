Зеленский: "Северный поток-2" усиливает Россию и ослабляет Европу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который усиливает Россию и ослабляет Европу.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Мы с вами понимаем, что вопрос строительства "Северного потока-2" не просто является вопросом энергетической безопасности. Это вопрос геополитический. Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу", - отметил президент Украины, реагируя на выдачу Данией разрешения на строительство трубопровода.

По словам Зеленского, он и правительство были готовы к такому решению, однако его принятие не зависело от позиции Украины.

"Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, Дания тогда бы не подтвердила (разрешение на строительство. - ЕП)", - добавил он.

Как сообщалось, Датское энергетическое агентство 30 октября выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.

Дания стала последней страной ЕС, одобрившей строительство трубопровода, который будет транспортировать российский газ в Германию по дну Балтийского моря.

МИД Украины заявил, что рассчитывает на твердую позицию Евросоюза в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на этот проект.



Европейская правда