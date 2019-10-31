Застройщик Ваврыш признал, что вынужден был давать взятки

Девелопер и CEO компании Saga development Андрей Ваврыш рассказал, что городская власть создает условия для существования прямых и косвенных взяток в сфере строительства.

Об этом он сообщил в эфире программы "Он воно як".

Ваврыш заявил, что это "большая беда, а не причина для того, чтобы этим гордиться".

"Это причина для того, чтобы бороться, чтобы дальше так не было", - добавил он.

По словам девелопера, взятки есть прямые и косвенные.

"Например, вам можно выдать технические условия, которые на 15% поднимают общую смету в работе. Вот, вас не любят и потому выдают технические условия, чтобы сделать подключение. Тогда надо переложить половину улицы, переделать еще что-то", - сказал Ваврыш.

"У меня есть два способа борьбы: или выполнить это, или идти навстречу, чтобы уменьшили взятки", - добавил он.

"Есть вторая история в том, где ты должен условно оплачивать получения каких-либо документов. Но ты их можешь каким-то образом передавать квартирами. Это такая большая беда", – пояснил Ваврыш.

"Я слышал, что Елена Шуляк (народный депутат, заместитель председатель комитета) недавно сказала, что от 10% до 30% стоимости [квадратного метра — это коррупционная составляющая] и я думаю, что она сказала правду", – сказал бизнесмен.

Он добавил, что в последнее время Saga получила разрешительные документы на введение в эксплуатацию трех объектов, но этим разрешениям не способствовала новая власть.

"Просто теперь боятся брать деньги", - сказал он.

Экономическая правда