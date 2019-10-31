ФРС США снизила ставку третий раз подряд во избежание кризиса

Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5% — 1,75%.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

До этого Федрезерв снизил ставку в июле и сентябре, оба раза по 25 б.п.

Решения о будущем движении ставки будут приниматься исходя из уровня занятости и инфляции, а также действующей и ожидаемой экономической ситуации, говорится в сообщении.

Комитет по открытым рынкам ФРС изменил формулировку своего заявления, отказавшись от обещания "действовать надлежащим образом для поддержания роста" и добавив обещание следить за данными по мере того, как он будет "оценивать целесообразную траекторию целевого диапазона ставки федерального финансирования".

"Мы считаем, что монетарная политика находится на хорошем уровне. Мы ожидаем, что текущее состояние политики, скорее всего, останется уместным до тех пор, пока поступающая информация об экономике будет в целом соответствовать нашим прогнозам", - сказал на пресс-конференции после решения председатель ФРС Джером Пауэлл.

Как и в сентябрьском заявлении, ФРС сослалась на последствия глобальных событий, принимая решение понизить целевой диапазон ключевой ставки до 1,5–1,75%.

На пресс-конференции Пауэлл также отметил, что риски, связанные с торговой напряженностью и Brexit, демонстрируют признаки ослабления.

С 15 октября ФРС также вновь начала покупать казначейские облигации на 60 млрд долларов ежемесячно, чтобы обеспечить банковскую систему достаточными резервами. Закупки продлятся минимум до второго квартала 2020 года.

Впрочем, Пауэлл сообщил, что речь не идет о количественном смягчении, к которому ФРС прибегала трижды между 2008 и 2014 годами. За те несколько раундов QE совокупный баланс регулятора увеличился примерно с 900 млн долларов до 4,5 трлн долларов.

Ранее три раза подряд ФРС снижала процентную ставку только в 1998 и 1995–1996 годах, оба раза избегая рецессии. Тогда ФРС снижала ставки, причем в обоих случаях три раза по 0,25 п. п., и это позволило США избежать рецессии. Глава ФРС Пауэлл ссылался на эти эпизоды из 1990-х как на "подстраховочные" снижения ставок.

Напоминаем:

Федеральная резервная система США 31 июля впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила ставку федеральных фондов на 0,25 процентного пункта.

18 сентября ФРС приняла решение снизить ставку еще на 0,25 процентного пункта до 1,75-2% годовых.

С июня 2006 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

Экономическая правда