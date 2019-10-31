Великобритания расплавит памятные монеты из-за отсрочки Brexit

Тысячи памятных 50-пенсовых монет, отчеканенных к намечавшемуся на 31 октября Brexit, будут расплавлены после того, как премьер-министр Борис Джонсон согласился на предложение Европейского союза об отсрочке.

Об этом сказали два источника агентству Bloomberg.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид объявлял о планах выпуска миллионов монет с выгравированной на них датой выхода из блока в обещанные Джонсоном сроки, но производство было приостановлено на прошлой неделе, когда стало ясно, что Brexit будет перенесен.

Монеты уже чеканились, чтобы их можно было ввести в обращение сразу после выхода Великобритании из ЕС.

28 октября Джонсон согласился на предложение ЕС об отсрочке на три месяца до 31 января, и было принято решение расплавить все монеты, сообщили источники, просившие об анонимности. Один из них сообщил, что уже было отчеканено сотни тысяч монет.

Представитель Минфина сказал, что Великобритания все равно выпустит монету в ознаменование выхода из ЕС - когда бы он ни состоялся.