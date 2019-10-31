Глава Офиса Зеленского: Я недоволен работой министров, они пытаются понравиться Фейсбуку

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что члены правительства Алексея Гончарука боятся брать на себя ответственность за решения.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Мы дедлайн поставили [министрам] до конца года, они сейчас себе определяют приоритетные направления, которые обещают достичь к концу года. Соответственно, наша команда вся соберется, вместе с ними будем обсуждать и будем принимать соответствующие решения", - заявил Богдан.

По словам главы Офиса президента, он недоволен динамикой работы членов правительства.

"Мне не нравится, что они стараются понравиться Фейсбуку, это минус в результативности... Регламенты прописаны именно таким образом, чтобы бумаги тонули, исчезали, а ответа так и не находилось... И если вы не хотите нарушать регламент, потому что боитесь ответственности, тогда меняйте регламент и принимайте решение, принимайте постановления, принимайте законы", - заявил руководитель ОП.

По мнению Богдана, министры "очень умные и очень классные эксперты", но боятся нести ответственность за свои решения.

"... мы с вами имеем в виду не только и не столько уголовную ответственность, как может быть воспринято, а именно репутационную ответственность. А я им говорю, что, мальчики и девочки, 27 лет эта страна грязью была покрыта полностью, ты не можешь в белой рубашке разгребать грязь и не замазаться. Ты должен выбрать: если ты хочешь быть в белой рубашке - ок, обратно в экспертную среду, на трибуну, выступай, рассказывай мнения", - сказал Богдан.

Он добавил, что KPI деятельности членов правительства должна быть "не общественная любовь, а результаты работы".

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Экономическая правда