"Нафтогаз" отреагировал на разрешение Дании строить "Северный поток–2"

В НАК "Нафтогаз України" ожидали, что Дания даст согласие на строительство участка газопровода "Северный поток – 2" в ее водах.

Об этом написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на какое-то время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире - санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", - сказал Коболев.

По его словам, для Украины еще важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине.

"Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза. Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом, а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", - сказал Коболев.

Напоминаем:

Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на территории датских территориальных вод в Балтийском море.

Дания оставалась последней страной, которая не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Проект "Северный поток–2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему Nord Stream. Предполагается, что мощность второй ветки "Северный поток–2" составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, длина - более 1,2 тыс. км.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

При запуске проекта планировалось завершить его до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства "Северного потока–2".

Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии.

Экономическая правда