ФРС понизит ставку и даст сигнал о паузе — прогноз

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл готовится приостановить кампанию этого года по смягчению денежно-кредитной политики.

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что глава ФРС и его коллеги понизят процентную ставку на четверть процентного пункта по итогам третьего заседания подряд, чтобы обеспечить экономике страховку от глобальных рисков, одновременно просигнализировав о том, что регулятор, вероятно, сделал достаточно на данный момент.

Инвесторы оценивают вероятность снижения ставки в 90%, хотя экономисты считают, что она составляет 75%, обнаруживая чуть больше сомнений, которые отражают разногласия в ФРС относительно необходимости дальнейшего значительного снижения стоимости заимствований.

Хотя все представители центробанка видят риски, связанные с торговой неопределенностью и слабостью экономик за рубежом, некоторые считают, что смягчения политики ФРС в июле и сентябре уже достаточно для того, чтобы нивелировать эти угрозы в отсутствие дополнительных потрясений.

Пауэлл, вероятно, воспользуется пресс-конференцией, чтобы транслировать эту мысль о паузе, подчеркивая вместе с тем гибкость центробанка на случай, если экономические перспективы существенно изменятся.

Напоминаем:

Федеральная резервная система США 31 июля впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила ставку федеральных фондов на 0,25 процентного пункта.

18 сентября ФРС приняла решение снизить ставку еще на 0,25 процентного пункта до 1,75-2% годовых.

С июня 2006 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.