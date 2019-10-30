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Комитет по вопросам энергетики порекомендовал принять закон об отделении ГТС

Среда, 30 октября 2019, 18:37

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг порекомендовал принять закон об отделении газотранспортной системы от управления Нафтогаза.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", за это решение проголосовало 17 членов комитета.

Напомним:

18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, необходимый для отделения управления газотранспортной системой от Нафтогаза. Документ поддержали 286 нардепов.

Законопроект об отделении ГТС необходимый для проведения анбандлинга "Нафтогаза". Анбандлинг сделает возможным заключение нового договора о транзите газа с Россией по европейским правилам.

Авторы законопроекта и чиновники подчеркивают, что принятие закона не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС - она ​​останется исключительно в государственной собственности.

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ГТС Нафтогаз

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