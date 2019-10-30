Все разделы
Укр / Рус

Жетоны в метро Киева продолжат продавать

Среда, 30 октября 2019, 15:14

В связи с переносом полноценного запуска единого электронного билета в общественном транспорте Киева жетоны в столичном метро пока останутся в продаже.

Источник: AIN.UA, со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена, Twitter метро Киева

Детали: Раньше планировалось, что эта система заработает с 1 ноября и одновременно с переходом на единый билет в киевском метро перестанут продавать жетоны. Но жетоны пока останутся в продаже. Возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают, метрополитен не будет.

Что было ранее: Решением столичных властей полноценный запуск единого электронного билета в общественном транспорте Киева перенесли на 31 марта 2020 года.

Дополнительно: Сами метрополитеновцы напоминают, что жетон появился в 1992 году, через 32 года после начала работы столичной подземки.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев метрополитен

powered by lun.ua
Материалы по теме
Застройщик Ваврыш не знает водителя Богдана, вместе с которым застраивает земли МВД 30 октября 2019, 09:00
Полиция начала массово штрафовать водителей, которые заезжают на полосы общественного транспорта 28 октября 2019, 19:20
"Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве 25 октября 2019, 19:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!