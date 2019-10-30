Право на вылов и разведение рыбы теперь можно получить через ProZorro

Министерство энергетики и защиты окружающей среды приняло постановление, согласно которому резервы лимитов на промышленную добычу рыбы будут поделены на лоты и выставлены на онлайн-аукцион за ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба Минекоенерго.

В министерстве отмечают, что постановление было разработано, потому что в Украине не используется резерв утвержденных лимитов для промышленной добычи рыбы, а это примерно 15% квотированных видов рыб.

"Иначе говоря ресурс, который можно использовать, а это около 2000 тонн квотированных видов просто-напросто был не распределен. Поэтому не приносил нашей экономике ни копейки", - заявляют в министерстве.

Отмечается, что инициатива даст доступ новым игрокам на рынке инвестиций, потому что раньше эта процедура была заблокирована отсутствием порядка её реализации, а 85% квот которые сейчас используются, были распределены бесплатно хозяйствами по заявочном принципу.

"К примеру, приходил человек и говорил комиссии, что хочет ловить рыбу - и комиссия говорила "да" или "нет". Конечно, это создавало коррупцию - государство же не получало ни копейки", - комментирует пресс-служба Минекоенерго.

В министерстве объясняют, что с принятием постановления, из резерва государство будет формировать лоты. Например, в Киевском водохранилище не распределено 15% лимита, в этом году это 170 тонн рыбы: из этого объема будут сформированы лоты по 5% от этого лимита, их выставят на онлайн аукционе через платформу ProZorro.

Разработкой документов по водным объектам будет заниматься Агентство Рыбного Хозяйства, оно же будет формировать лоты и выставлять их на аукцион.

Отмечается, что министерство не может ввести онлайн-аукционы на продажу всей рыбы, ведь существуют предприятия, где квоты уже распределены, их забрать невозможно, потому что это уничтожит отрасль.

Также сообщается, что постановление искоренит коррупционеров в этой области, ведь раньше человек, который хотел заниматься такой деятельностью самостоятельно шел в институт, заказывал исследования водного объекта и уже потом подавал документы на рассмотрение в Госрыбагенство, где при принятии решений было много субъективных факторов.

"Чиновники больше не будут решать в одностороннем порядке кому предоставлять право на вылов и разведение рыбы - отныне этот процесс будет происходить через онлайн аукцион на платформе ProZorro", - сообщает Минекоенерго.

Экономическая правда