Криклий объяснил, почему не функцинирует аэропорт в Мариуполе
Министр инфраструктуры заявил, что аэропорт в Мариуполе не функционирует, чтобы избежать повторения такой авиакатастрофы, как сбитие малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.
Об этом он сказал в комментарии hromadske во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября.
"В Мариуполе есть аэропорт, но он не функционирует. Мы не хотим повторения МН17. Мы не хотим террористических атак. Брать на себя такую ответственность, даже если 1000 рейсов будут безупречны, а один рискованный - это опасность для граждан", - подчеркнул министр.
По словам Криклия, восстановление функционирования аэропорта обсуждали с Генштабом и Минобороны, так как важно "учесть все риски" возобновления работы.
Напомним:
В июле в Кабмине заявили, что безопасное авиасообщение с Мариуполем пока невозможно - аэропорт расположен в зоне поражения тяжелой артиллерии и радиоэлектронных средств.
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