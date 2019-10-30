Криклий объяснил, почему не функцинирует аэропорт в Мариуполе

Министр инфраструктуры заявил, что аэропорт в Мариуполе не функционирует, чтобы избежать повторения такой авиакатастрофы, как сбитие малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом он сказал в комментарии hromadske во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября.

"В Мариуполе есть аэропорт, но он не функционирует. Мы не хотим повторения МН17. Мы не хотим террористических атак. Брать на себя такую ​​ответственность, даже если 1000 рейсов будут безупречны, а один рискованный - это опасность для граждан", - подчеркнул министр.

По словам Криклия, восстановление функционирования аэропорта обсуждали с Генштабом и Минобороны, так как важно "учесть все риски" возобновления работы.

Напомним:

В июле в Кабмине заявили, что безопасное авиасообщение с Мариуполем пока невозможно - аэропорт расположен в зоне поражения тяжелой артиллерии и радиоэлектронных средств.