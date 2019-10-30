Государственные монополии следует изолировать от политического влияния - эксперты

Для того, чтобы привлечь инвестиции в государственные монопололии, оставляя их в государственной собственности, необходимо улучшить качество корпоративного управления и исключить политическое влияние.

К такому выводу пришли участники дебатов от Центра экономической стратегии (ЦЭС).

В дебатах участвовали представители Министерства экономики, Укрпочты, аэропорта Борисполь, Укрэнерго и ЦЭС.

"Сегодня в Украине смешанные функции полисмейкера, регулятора и собственника государственных предприятий, что привлекает в министерства тех, кому интересно работать в условиях этого смешения.

Для того, чтобы изолировать государственные компании от политического влияния, необходимо централизовать функции собственности в новой институции - Фонде национального благосостояния", - заявил Андрей Боцун, старший советник министра экономики.

В ЦЭС отмечают, что реформа корпоративного управления продолжается, но нельзя сказать, что настоящая корпоратизация государственных монополий уже состоялась.

"Мы создали наблюдательные советы, но сейчас финплан все равно утверждается собственником, министерством. Поэтому получается, что наблюдательный совет есть, но важных решений она не может принять ", - отметил Константин Мишустин, заместитель гендиректора по стратегиии проектов Укрпочты.

Приватизация государственных монополий также может ограничивать инструменты воздействия государства на стратегию развития предприятия, а иногда это нежелательно отмечают в аэропорту Борисполь.

"В авиационной отрасли концессия является более эффективной, чем приватизация. Государство разрабатывает стратегию центрального аэропорта и региональных аэропортов, и в рамках этой стратегии концессионер имеет возможность работать. Если это приватизация, то инструментов влияния на деятельность и развитие у государства остается меньше ", - заявил Георгий Зубко заместитель гендиректора аэропорта Борисполь с коммерческой деятельности.

В Укрэнерго отмечают, что для того, чтобы привлечь частные инвестиции в государственных монополий, часто должна быть изменена модель регулирования.

В случае Укрэнерго, которое владеет всеми магистральными сетями электропередачи, ее доход обусловлен действиями регулятора, который устанавливает уровень доходности предприятия. В таких условиях инвесторам сложно принимать решения о вложении средств, отметил первый заместитель председателя правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Экономическая правда