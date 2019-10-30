Гонтарева заявила, что не планирует подавать в суд на Коломойского

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что не намерена подавать в суд на олигарха Игоря Коломойского.

Об этом она сказала в интервью Радио НВ.

"Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине.

Что же можно подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? А для чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы", - сказала Гонтарева.

По ее словам, у нее "не хватит средств" на те судебные процессы, которые в этом случае ее "заставит вести" Коломойский.

"Для Игоря Валерьевича Коломойского, наверное, судиться - это его профессиональная деятельность. Если вы посмотрите, сегодня существуют 600 судов против Национального банка, Министерства финансов и нового Приватбанка", - добавила экс-глава НБУ.

Напомним:

20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.

А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.

Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.

27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.

30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.

Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".

Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.

17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой